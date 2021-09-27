В Казахстане более 370 человек, привитых "Спутником V", умерли от коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, сколько вакцинированных граждан скончались от коронавируса в этом году.

Умерли несколько тысяч человек, абсолютное большинство жертв пандемии - непривитые люди.

"Скончались 482 человека - это те, кто был полностью вакцинирован. И данные граждане учитывались с февраля по август месяц. У нас был подъем заболеваемости и основная летальность в июле-августе, и поэтому такая разница. При этом мы видим, что подавляющее большинство граждан скончались именно невакцинированные", – рассказал министр.

По словам Цоя, больше всего умерших были вакцинированы вакциной "Спутник V" - 371, также умерли 75 человек, привитых Hayat-Vax, 23 человека - CoronaVac, 13 - QazVac.

Всего в Казахстане с начала пандемии скончались от коронавируса 11 065 человек, от коронавирусной пневмонии - 4 800 человек.