Цена газа в Европе за день поднялась на 9%, превысив $930 за 1 тыс кубометров

В понедельник в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила $930 за 1 тыс кубометров, в течение дня был зафиксирован рост почти на 9%.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 27 сентября почти $930,5 за 1 тыс кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Напомним, исторический рекорд стоимость газа был побит 15 сентября - в пике цена голубого топлива достигала $970 за 1 тыс кубометров. Позже цена скорректировалась до $830, на прошлой неделе она колебалась в диапазоне $800-900.