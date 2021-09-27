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В Узбекистане определен регион-лидер по многодетности

В Узбекистане определен регион-лидер по многодетности

Количество многодетных семей в Узбекистане достигло почти 500 тыс, сообщает государственный комитет статистики.

По данным ведомства, всего к началу этого года в республике насчитывалось 487 586 семей с четырьмя и более детьми.

Отмечается, что лидером по числу многодетных семей стала Кашкадарьинская область (114 959 семей). Аутсайдером стала Навоийская область (5 336 семей).

Стоит добавить, что по состоянию на 1 января в Узбекистане проживают 34,6 млн человек.

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Вестник Кавказа

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