Организатор смертельного восхождения на Эльбрус дал признательные показания

Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять туристов, дал признательные показания, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии, пишет "Интерфакс".

"Организатор восхождения написал явку с повинной и дал признательные показания во время допроса", - рассказали в ведомстве.

Во вторник следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте предпринимателя.

Напомним, трагедия произошла 23 сентября, на Эльбрус поднялась группа из 19 альпинистов, после резкого ухудшения погоды и травмы одного из туристов, ба запрошена помощь. Спасательная операция длилась до двух часов ночи, пять туристов из разных регионов России погибли от переохлаждения. На данный момент удалось спустить с горы два тела, спуск тел еще троих альпинистов отложен из-за непогоды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".