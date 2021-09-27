Антигрипповая вакцинация стартует в Грузии

Вакцинация граждан против гриппа начнется в Грузии на этой неделе, сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что сезонный грипп достигает пика в ноябре-декабре, а ежегодная вакцинация будет проходить параллельно с антиковидной вакцинацией. В Грузию уже поступило 43 тыс доз первой партии четырехкомпонентного препарата.

Гамкрелидзе подчеркнул, что на первом этапе вакцину получат медперсонал и беременные женщины.

"В октябре, когда в страну войдут вторая и третья партии, группы риска еще больше увеличатся. Будут добавлены пациенты с хроническими заболеваниями, дети", - добавил глава центра.