Почему партия Меркель потерпела поражение на выборах

26 сентября 2021 года в Германии завершились очередные выборы в Бундестаг. С результатом 25.7% одержала победу Социал-демократическая партия Германии. Впервые за всю историю партийный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получил такой низкий результат - 24.1%. Ведущие Аркадий Лоськов и Камран Гасанов разбирались в причинах поражения партии консерваторов, а также говорили о будущем Германии и российско-геоманских отношениях.