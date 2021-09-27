Правительство России простимулирует трудоустройство безработных

Правительство России расширило программу стимулирования найма. Об этом сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В пресс-службе кабмина пояснили, что теперь российские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа текущего года.

Этим же постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь в эту категорию попадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами, передает ТАСС.

"Из-за жизненных обстоятельств им зачастую тяжело найти работу. Такая мера поможет решить этот вопрос", - пояснил глава правительства.

Напомним, программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца 2021 года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных.