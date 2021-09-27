Ушел из жизни народный артист Азербайджана Теймур Мирзоев

В Израиле на 86-м году жизни умер известный азербайджанский музыкант, основатель и художественный руководитель государственного вокально-инструментального ансамбля "Гая", народный артист Азербайджана Теймур Мирзоев.

Теймур Мирзоев родился в 1936-м году в Гедабеке. Является выпускником факультета хорового дирижирования Азербайджанской государственной гонсерватории. В 1961 году Мирзоев создал вокально-инструментальную группу "Гая", став самым успешным музыкальным коллективом, который популяризировал азербайджанскую национальную музыку в СССР и в мире.

Стоит отметить, что ансамбль тесно сотрудничал с известными композиторами и исполнителями Азербайджана. В разные годы группа работала с такими мастерами сцены как Мурад Кажлаев, Муслим Магомаев, Чингиз Садыхов, Рафиг Бабаев, Натаван Шейхова и другими.

В 1998 году Теймур Мирзоев вместе с семьей перебрался в Израиль в город Арад, где и жил все эти годы.