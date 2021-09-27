Чавушоглу: хотим, чтобы Карабах ассоциировался не с войной, а с миром и развитием

Карабах должен ассоциировался с миром и развитием, уверен министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"27 сентября - День памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана, в результате которой был освобожден Карабах. На сегодняшнем заседании глав МИД стран-участниц Тюркского совета мы почтили память наших шехидов и отныне хотим, чтобы Карабах ассоциировался не с войной, а с миром и развитием", - заявил он на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в понедельник.

Глава турецкого МИД отметил, что в регионе появились новые возможности для сотрудничества и процветания.

"Азербайджан выдвинул очень ценные предложения в этом направлении. Хотим, чтобы эти возможности оценили все страны, которые от них только выиграют. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев неоднократно заявляли о том, что хотят мира, процветания и спокойствия в регионе", - заявил Чавушоглу.