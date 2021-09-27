Правительство Грузии продолжит переговоры с ENKA Renewabels о строительстве Намахвани ГЭС

Правительство Грузии продолжит переговоры с турецкой компанией ENKA Renewabels, разорвавшей соглашение по строительству Намахвани ГЭС. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Я получил этот контракт в наследство. Естественно, было много неприемлемых условий, я беседовал об этом с инвестором", - пояснил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что государство обладает суверенным правом вести переговоры об улучшении условий контракта. "Мы имеем суверенное право вести переговоры с инвестором об улучшении условий, которые беспокоили наше население и меня, как рядового гражданина. Мы продолжим диалог с компанией", - сказал Гарибашвили, отметив, что для них были созданы все условия для продолжения работ в нормальных условиях, несмотря на протесты.



По словам премьера, если компания окончательно решит выйти из соглашения, сумма компенсации, которую должно будет выплатить государство, определит аудит, передает "Грузия Online".

Напомним, 22 сентября турецкая Enka Renewables объявила о разрыве соглашения по строительству Намахвани ГЭС. В компании пояснили, что приняли такое решение из-за нарушений контракта со стороны правительства Грузии и непредвиденных обстоятельств.