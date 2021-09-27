Алексей Наумов: 27 сентября 2020 года история Южного Кавказа совершила шаг в будущее

Начало Отечественной войны Азербайджана позволило сдвинуть историю Южного Кавказа с мертвой точки, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, журналист ИД "Коммерсантъ", политолог Алексей Наумов, говоря о годовщине возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном, результатом которого стало освобождение азербайджанских территории от оккупации.

"Вторая Карабахская война повела историю Южного Кавказа вперед. Очевидно, что ситуация, сохранявшаяся до 27 сентября 2020 года, была нелогичной и исторически несостоятельной. Дело не только в том, что агрессор оккупировал чужие земли, так как мир несправедлив, и такое бывает, что чья-то земля остается под оккупацией десятки лет, а возмездие все не настает. Дело прежде всего в том, что оккупантом была страна, которая не могла ни в военном, ни в экономическом плане позволить себе захват и удержание чужой территории. Армения, будучи более слабой, удерживала земли более сильного Азербайджана, причем Баку десятилетиями искал выход на дипломатическое решение конфликта, а Ереван его попытки тормозил", - обратил внимание он.

"Сейчас мы можем сказать, что история Южного Кавказа перешла, очевидно, в новую эпоху, когда Азербайджан, набрав экономическую и военную силу, получил и соответствующую политическую силу, взял ее своими руками и стал одной из ведущих стран региона. Это вызвало переформатирование всей региональной расстановки сил. Мы понимаем, что Южный Кавказ до неузнаваемости изменился, Армения отошла на дальний план, Азербайджан вышел на передний план. Тема Карабаха теперь закрыта, он больше никогда не будет оккупирован, но появились новые темы, связанные с перераспределением влияний. Мы еще наблюдаем, что происходит, поскольку год спустя новая мозаика регионального баланса сил сейчас только складывается", - отметил Алексей Наумов.

Азербайджан встречает годовщину начала Отечественной войны на подъеме. "Азербайджан как страна-победитель, находится на эмоциональном, патриотическом, народном, государственном подъеме. Это очень важно для духа и состоятельности страны. Грубо говоря, суверенитет не только экономический и политический, но ценностный и идеологический - то, чем Азербайджан обладает сейчас в полной мере. На региональном и мировом уровне это требует от него все большей прозорливости, ответственности и готовности к решениям. Страны региона и мира как бы говорят: "Мы видим, что Азербайджан заявил о себе, давайте посмотрим, что он может предложить региону и миру, как он себя поведет". Поэтому для Азербайджана наступает эра больших возможностей и большой ответственности", - сообщил эксперт РСМД.

Армения встречает годовщину начала своего поражения совсем в ином настроении. "Армения так и не оправилась от последствий Второй Карабахской войны, но от них невозможно оправиться, очевидно, что теперь республике требуется примириться с реальностью. Увы, Армения продолжает международные попытки продолжить противостояние во всех тех сферах, где она традиционно была сильна, то есть в сферах интриг и международного давления. Армения зализывает раны, и никто не ждет от нее каких-то решительных поступков и подвигов. Сейчас для нее наступает время примирения с собственной исторической значимостью в текущем моменте и оценки последствий собственных ошибок", - заключил Алексей Наумов.