В Крыму ребенок лишился пальца после похода в зоопарк

Следственный комитет начал проверку после того, как в крымском зоопарке "Тайган" тигр откусил годовалому мальчику палец, сообщают пресс-службы СКР и прокуратуры по Крыму и Севастополю.

"В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных", - сказано в сообщении прокуратуры.

Стоит отметить, что ведомство даст оценку действиям родителей при исполнении ими обязанностей по воспитанию мальчика. Проверкой будет заниматься Следственный комитет по региону.

26 сентября, во время посещения 22-летней жительницей Краснодара и ее малолетним ребенком 2020 года рождения парка львов, мальчику откусил палец тигр. По предварительным данным, женщина поднесла мальчика вплотную к клетке с хищником, перенеся его через ограждение.

Ребенок был доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние не вызывает опасений.