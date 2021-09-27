Путин рассказал о главных врагах России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьерами правительства, что главными врагами страны являются бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре.

"Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка "Единой России" и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден", - сказал глава государства.

Он пояснил, что врагами считает "бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры".

Глава государства отметил, что в России еще есть, над чем работать. "Вот, кто наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - цитирует Путина ТАСС.