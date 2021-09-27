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На границе с Афганистаном погиб узбекский пограничник

На границе с Афганистаном погиб узбекский пограничник

На границе с Афганистаном произошла перестрелка, погиб военнослужащий Узбекистана.

"Вчера была попытка пересечения государственной границы. Попытался это сделать наркобарон. Но наша позиция в вопросе неприкосновенности нашей территории тверда, при необходимости мы будем защищать нашу границу оружием. Один из наших солдат, с честью исполнивший свой долг, героически погиб. Он был сыном этой земли – Намангана", - заявил на встрече с избирателями в Намангане президент республики Шавкат Мирзиеев, пишет Sputnik Узбекистан.

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Вестник Кавказа

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