Какая коалиция в Германии выгодна России?

В Германии состоялись исторические выборы. Спустя 16 лет Ангела Меркель уходит из политики. Кого она оставила в наследники, что выбрал немецкий народ и как Германия будет строить отношения с Россией?

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС потерпел сокрушительное поражение на воскресных выборах в бундестаг. Христианские демократы и их баварская сестра ХСС потеряли почти 10%, и впервые за 15 лет уступили лидерство социал-демократам. На счету СДПГ больше 25,7%, у ХДС/ХСС - 24,1%. Дальше с 15% идут "Зеленые", сторонники бизнеса из СвДП (11,5%) и правые националисты от Альтернативы для Германии (10,3%). Левые заняли последнее место (4,9%), если не считать, что впервые за историю ФРГ датчане из Шлезвига протащили в бундестаг своего депутата.

Давайте вкратце проанализируем, почему выборы закончились именно так. Итак, начнем с христианских демократов. Все эти 16 лет популярность этой партии держалась на Ангеле Меркель. Ее политика в общем и целом устраивала большинство немцев. При ней росли все показатели – немецкий экспорт, благосостояние граждан, Германия становилась лидером Евросоюза и крупным донором за рубежом. Достижения Меркель были настолько неумолимы, что даже миграционный кризис не помешал ХДС остаться у власти на последних выборах 2017 года.

В отличие от Kanzlerin, ее наследники не выделяются харизмой. Выбранный Меркель преемник Армин Лашет воспринимается больше как номинальная фигура. Его вечные неуместные улыбки и попытки казаться волевым политиком вызывали отвращение у избирателей. Еще больше на доверии к ХДС сказалось и то, что они выставили кандидатом в канцлеры Лашета, а не более харизматичного премьер-министра Баварии и лидера сестринской партии ХСС Маркуса Зедера.

Партнер ХДС по коалиции СДПГ на самом деле ничем особенным не выделялся. В начале предвыборной кампании голосовать за нее едва ли были готовы больше 10%. Но решающую роль сыграла личность их кандидата. Олаф Шольц – прагматичный и уверенный в себе политик. Он не пытается строить из себя великого оратора, а остается самим собой, чем вызывает доверие у населения. Шольц – министр финансов, неплохо справляющийся со своими обязанностями. Кроме того, он считал себя преемником Меркель. Так что за него голосовали не только социалисты, но и разочарованные в Лашете граждане.

Большую надежду многие эксперты связывали с "Зелеными". Последние тренды в мире о защите климата – Парижское соглашение, программа ЕС "Fit for 55" и школьные забастовки Греты Тунберг – хорошо заходили в немецком обществе. Но победе "Зеленых" помешала личность их лидера Анналены Бербок, которая прославилась рядом скандалов перед выборами. Например, СМИ выяснили, что в своем резюме она указывала места, где никогда не работала, а большая часть ее книги – сплошной плагиат.

Если говорить об "Альтернативе для Германии", то ее ослабление связано с тем, что тема беженцев в стране потихоньку идет на спад.

Среди победителей можно назвать свободных демократов. Это партия, поддерживающая бизнес и выступающая за цифровизацию. Их результат показывает, что общество настроено на модернизацию экономики.

Поражение левых кажется странным на фоне того, что во время кризисов социальные движения традиционно усиливаются. Все бы было так, если бы это была не Германия, которая достаточно богата, чтобы спасти народ от нищеты.

Таким образом, расклад по голосам такой, что теперь для создания правящей коалиции нужны три партии. На сегодняшний день возможны любые варианты, за исключением правых из АдГ. С ними никто коалицию строить не хочет. Наиболее вероятным вариантом эксперты считают союз СДПГ, Зеленых и "свободных демократов" ("светофорная коалиция"). Или же такую же коалицию с той лишь разницей, что вместо СДПГ у руля будут христианские демократы (коалиция "Ямайка").

На формирование коалиции могут уйти месяцы, потому что совместить интересы сразу трех партий намного сложнее, чем двух, как это было доселе. Учитывая это, наверное, рано говорить о том, какие отношения будут у России с новым немецким правительством. Конечно, Москва была бы рада если в коалицию вошли левые и АдГ, требующие снять санкции. Но АдГ не в нее войдет, а голоса левых при возможной коалиции с ними будут заглушены их партнерами. В двух наиболее реальных коалициях - "Ямайка" или "светофор", две из трех партий – "Зеленые" и СвПД – настроены антироссийски. Они критикуют "Северный поток-2" и требуют наказать Россию за Крым, Донбасс и Сирию. Но благо у руля в любом случае будут стоять либо социал-демократы, либо ХДС. Поэтому кардинально поменять внешнюю политику Германии мелкие партии не смогут.

Каким на самом деле будет новое правительство Германии, узнаем совсем скоро.