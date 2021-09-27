Бердымухамедов впервые продемонстрировал турецкие "Байрактары"

Военный парад по случаю 30-летия независимости Туркменистана состоялся в Ашхабаде.

Стоит отметить, что торжественное мероприятие впервые прошло не у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага на юге столицы.

Парад начался с приезда президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на кабриолете. Его окружали всадники на ахалтекинских конях. Он объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана, сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что на параде военные впервые ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.