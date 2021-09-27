Джейхун Байрамов: мины затрудняют восстановление освобожденных территорий Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал главное препятствие в восстановлении освобожденных территорий республики - мины.

Полное восстановление в сжатые сроки освобожденных территорий и возвращение граждан на родные земли являются первостепенными задачами Азербайджана, заявил Байрамов.

"Эти работы затрудняет одна проблема - освобожденные территории буквально нашпигованы минами. Армения на протяжении восьми месяцев отказывалась предоставить карты минных полей, утверждая, что их не существует. Через восемь месяцев Азербайджану были переданы карты минных полей в трех районах, согласно которым на этих территориях установлено около 200 тыс противопехотных и противотанковых мин. Карты минных полей на других освобожденных землях все еще не предоставлены", - рассказал глава МИД Азербайджана на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Он подчеркнул, что несмотря на эти трудности, менее чем за год на освобожденных территориях проделана большая работа. "За восемь месяцев в Физули построен международный аэропорт, выполнены первые полеты. В настоящее время строятся автодороги в 13 направлениях, ЛЭП. Утвержден генплан Агдама, и работы по нему уже начались. В ряде населенных пунктов реализуются проекты по созданию "умных сел", - перечислил министр.

Работы ведутся в сотрудничестве с дружественными странами, турецкими компаниями.

"Азербайджан нацелен на ускоренное проведение восстановительных работ", - отметил Байрамов.