Ширвиндт покинул пост худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры.

"Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", - поведал артист.

При этом он отметил, что уже отправил соответствующее заявление в Департамент культуры.

Помимо этого, Ширвиндт обратил внимание на то, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. "Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром", - цитирует артиста ТАСС.