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Ширвиндт покинул пост худрука Театра сатиры

Ширвиндт покинул пост худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры.

"Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", - поведал артист.

При этом он отметил, что уже отправил соответствующее заявление в Департамент культуры.

Помимо этого, Ширвиндт обратил внимание на то, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. "Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром", - цитирует артиста ТАСС.

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Вестник Кавказа

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