Кремль: Россия продолжит развивать отношения с Германией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты парламентских выборов в Германии.

Он отметил, что в Кремле активно следят за итогами голосования.

"Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы — это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира", — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Москва намерена продолжить развивать отношения с Берлином, напомнив, что Германия является крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером России.

Напомним, что 26 сентября в ФРГ состоялись выборы в бундестаг. По итогам официальным данным ЦИК, Социал-демократическая партия Германии получает наибольшее число голосов - 25,7%.