В Кремле рассказали, о чем поговорят на встрече Путин и Эрдоган

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на предстоящих переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит широкий круг вопросов.

"Я думаю, в первую очередь Сирия будет на повестке дня, конечно же, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и по другим международным вопросам", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что главам государств каждый раз есть, о чем поговорить. По его словам, на предстоящих переговорах помимо региональной тематики планируется обсудить экономическую повестку, поскольку у стран есть много общих проектов в данной сфере. "В этом заинтересованы компании двух стран. Поэтому президенты всегда это обсуждают", - цитирует Пескова ТАСС.

Он также сообщил, что переговоры пройдут в очном формате. "Большинство, практически все встречи продолжаются в режиме видеоконференций, конечно, встреча с президентом Эрдоганом будет личная", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, как ожидается, состоятся Сочи 29 сентября. Последняя очная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года в Кремле.