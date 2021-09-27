Казахстан готовится к ревакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в республике планируется провести ревакцинацию населения от коронавируса.

Цой отметил, что вопрос ревакцинации стоит перед всеми странами мира, в республике по данному вопросу была создана отдельная рабочая группа из ведущих специалистов.

"Мы запросили информацию от ведущих международных агентств – ВОЗ, CDC и других. Сводится весь полученный на данный момент опыт. Отсутствует на данный момент конкретный критерий по миру, так как ревакцинация именно COVID-19 – это совершенно новое, что есть сейчас в мире", - поделился министр.

Решение о ревакцинации в Казахстане будет принято в ближайшее время, заверил Цой.

"После того, как мы сведем все данные, буквально в ближайшее время, после заключения консультативной комиссии по иммунизации населения (это консультативный орган при Минздраве) группа экспертов даст заключение, и мы обязательно (с ним) ознакомим", - сказал он.

Глава Минздрава республики отметил, что все прививочные пункты и медицинские объекты Казахстана полностью готовы к началу ревакцинации граждан от коронавируса.