Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в шествии военных в Баку

В Баку прошло шествие в память солдат, офицеров и гражданских лиц, погибших во время Отечественной войны. Мероприятие возглавили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

В шествии также участвовали более трех тыс курсантов и военнослужащих Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева Минобороны страны и воинских частей Бакинского гарнизона. Ильхам Алиев нес фотографию шехида Адиля Ибрагимли, а Мехрибан Алиева – фотографию годовалой Нарын Халыговой, погибшей во время обстрела Гянджи.

Мероприятие началось с проспекта Нефтчиляр и продолжилось до мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, фундамент которого заложили сегодня.

Стоит добавить, что Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.