Гарибашвили рассказал, чего стоит ждать от предстоящих выборов в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении властей провести примерные выборы.

"Наша мотивация и амбиция - провести примерные выборы и в этот раз, чтобы страна продолжала мирное и стабильное развитие", - отметил глава правительства.

По его словам, избирательная кампания проходит в спокойной обстановке и оппоненты не будут иметь возможность устраивать какие-либо провокации. "Мы не позволим нашим оппонентам устраивать какие-либо провокации. Было одно или два исключения, эти факты насилия очень прискорбны, и я публично заявил об этом. Что касается событий в Дманиси, хочу отметить, что любое насилие недопустимо", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Гарибашвили подчеркнул, что не имеет значения, кем это было спровоцировано и спланировано насилие и провокации, но ответить на это следует спокойно. "До выборов осталась неделя, и мы должны провести эти выборы спокойно и мобилизованно", -заключил премьер.

Напомним, 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления.