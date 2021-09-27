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Организатор восхождения на Эльбрус задержан

Организатор восхождения на Эльбрус задержан

В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, сообщает пресс-служба СКР по республике.

"Организатор восхождения задержан, в ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что 23 сентября 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5,4 тыс метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 человек.

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Вестник Кавказа

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