Европарламент поздравил Шольца с победой на выборах в Германии

Глава Европарламента Давид Сассоли поздравил с победой на выборах в Бундестаг кандидата в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с победой на выборах в Бундестаг.

"Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с победой!", - написал Сассоли в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что после исторического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, нельзя терять времени. "Европе нужен сильный и надежный партнер в Берлине, чтобы продолжить нашу общую работу по социальному и экологическому восстановлению", - отметил глава Европарламента.

Напомним, 26 сентября в Германии состоялись выборы в Бундестаг.

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. По официальным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает наибольшее число голосов - 25,7%. Блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) поддержали 24,1% избирателей.