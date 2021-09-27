Олег Кузнецов: год назад Армения радикально недооценила Азербайджан

Полная потеря связи с реальностью привела Армению к возобновлению масштабных боевых действий против Азербайджана год назад, 27 сентября 2020 года. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал политический консультант, военный эксперт Олег Кузнецов, говоря о причинах начала Отечественной войны Азербайджана, положившей конец 28-летней оккупации азербайджанской земли войсками Армении. "Я думаю, главная причина заключалась в недооценке противника и переоценке собственных сил со стороны Армении. Ереван совершенно неадекватно оценивал военно-политическую ситуацию в регионе и поплатился за эту системную ошибку", - сказал он.

"Армянские генералы были уверены в том, что по образцу карабахской войны 1988-1994 годов они обязательно получат помощь из России - поэтому вся военная доктрина армянской армии заключалась в том, чтобы нанести первый удар, втянуть Азербайджан в войну и спрятаться за спины российских солдат, одновременно осуществив некие новые территориальные приращения. То есть концепция "новая война - новые территории" была рассчитана на то, что Ереван быстро захватывает очередной участок азербайджанской земли, а дальше война останавливается штыками российской армии и территориальное приращение закрепляется за Арменией. Только этим можно объяснить безграмотную и бездумную позицию, когда страна с двухмиллионным населением и соответствующим мобилизационным потенциалом пытается воевать со страной с десятимиллионным населением, способной сформировать и оснастить армию в 10 раз более сильную", - указал Олег Кузнецов.

"То есть у Армении была слепая вера в поддержку извне. Только на этом и были основаны все действия армянской стороны как в момент ракетно-артиллерийского удара утром 27 сентября, так и в провокациях до того, главной из которых стали товузские бои 12-16 июля 2020 года на расстоянии 150 км от оккупационной зоны. Уже тогда, в июле, было понятно, что обострение происходит не только на линии разграничения войск в Карабахе, но и на всем протяжении армяно-азербайджанской границы, включая и Товуз, и Нахичевань. Ощущение войны витало в воздухе. Я думаю, что обе стороны ждали этого момента, но Азербайджан был более готов в военно-техническом, мобилизационном и оперативно-тактическом плане", - подчеркнул политический консультант.

Итоги войны показали, насколько радикально представления Армении о положении дел разошлись с реальностью. "Нужно однозначно констатировать полный разгром армянской армии, которой был нанесен глобальный материально-технический ущерб. Я думаю, что армянская армия сможет восстановить свою боеспособность не ранее, чем через 15-20 лет. Что же касается политического поражения Армении, то оно пока что не достигнуто, поскольку акт о безоговорочной капитуляции не был подписан, и республика осталась на тех идеологических и мировоззренческих позициях, которые занимала до начала войны. Армения по-прежнему продолжает считать Карабах частью своей исконной территории, и это по-прежнему отражено в армянской Конституции. Реформа, которая отменила бы эту юридическую парадигму в конституционном праве Армении, до сих пор не проведена", - обратил внимание Олег Кузнецов.

"Азербайджан встречает годовщину начала 44-дневной войны в приподнятом духе и боевом настроении, в стране идет всплеск экономического развития. Война высвободила в населении огромнейшую созидательную энергию, и это вылилось под умелым руководством государства в значительный экономический подъем. Что касается Армении, то поражение в войне создало там внутриполитический хаос, приведший к досрочным парламентским выборам. Последствия этого еще не преодолены. Всякий политический хаос влечет за собой дестабилизацию экономики страны, поскольку участие людей в массовых митингах банально отвлекает их от созидательного труда. Поэтому экономика Армении получила очень серьезный удар, ее макроэкономические показатели резко снизились", - сообщил он.

"Тот факт, что ЕС намерен выделить и, возможно, уже выделяет мелкими траншами 2,6 млрд евро на поддержание Армении, свидетельствует о том, что своими силами страна объективно не способна существовать. Я думаю, что сейчас в Армении происходит проедание внешних субвенций, и страна далее будет все более и более деградировать, прежде всего, в экономическом плане. Про политику я даже не говорю, она уже давно свалилась в глубокую политико-идеологическую яму", - заключил эксперт.