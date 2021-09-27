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В МИД Турции сообщили, что не намерены встречаться с официальными лицами Армении

В МИД Турции сообщили, что не намерены встречаться с официальными лицами Армении

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что в планах официальных лиц Турции нет встречи с главой МИД Армении по вопросу нормализации отношений.

Об этом Чавушоглу сообщил на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Турецкий министр отметил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал несколько обнадеживающих заявлений, которые были восприняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с одобрением. Изначально Турция желала, чтобы после войны в регионе воцарился мир, подчеркнул Чавушоглу.

"Азербайджан выступил с предложением о мире, но так и не получил положительного ответа от Армении. Мы совместно с Азербайджаном будем координировать все шаги, вместе принимать решения", - добавил глава МИД Турции.

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Вестник Кавказа

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