Кандидат в мэры Тбилиси из Нигерии назвал себя грузином

Лидер политической партии "Наша объединенная Грузия", кандидат в мэры Тбилиси Аринзе Ричард Огбунуджу признался в своей любви к Грузии.

Политик отметил, что основными чертами грузин являются открытость, теплота и гостеприимство.

"Бывало, кто-то мне прямо говорил, мол, я не люблю чернокожих людей. Кто-то говорил, наоборот, что очень меня любят. Вот это я ценю в людях, которые четко говорят – да или нет. Ценю, когда люди говорят то, что у них в сердце. Я такой же. Если мне что-то не нравится – я скажу это тебе прямо, извини. Если ты мне нравишься – я буду рядом с тобой до гроба", - приводит его слова "Спутник-Грузия".

Огбунуджу подчеркнул, что долгое пребывание в Грузии изменило его до неузнаваемости, а также заявил, что уже может считать себя грузином.

"Когда я приезжаю в Африку, мне говорят: "Ты уже другой!" Конечно, я другой. Ведь сколько лет я живу в Грузии. Я пью здешнюю воду, я ем здешнюю еду. Я делаю все, как делают грузины", - сказал он.

Кандидат добавил, что впитал себя местный менталитет, а также назвал себя грузином.

"Я разговариваю как грузин. Мне говорят, что у меня даже походка тбилисская. Кстати, я нравлюсь местным! Не знаю почему, но я это чувствую. Кто-то может скажет о моем выдвижении в мэры: "Что нужно этому чернокожему?", а я отвечу – "Я грузин, брат!", - заявил Огбунуджу.