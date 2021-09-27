Лукашенко: США создают базы НАТО на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что США под видом учебных центров на Украине фактически создают базы НАТО. Об этом он заявил сегодня на встрече с силовым блоком.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы США создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - заявил глава белорусского государства на сегодняшней встрече с силовым блоком.

Он отметил, что по этой причине республика оформила с Россией договоренность о необходимости ответных действий. "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, если этого не сделать, то завтра на границе Беларуси и РФ может сложиться неприемлемая для Минска и Москвы ситуация. "Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", - заключил белорусский лидер.