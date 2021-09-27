Крым с начала года посетили более 8 млн туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года полуостров посетило рекордное число туристов.

"С каждым годом растет туристический поток. В этом году по состоянию на 27 сентября он уже превысил 8 млн человек", - написал Аксенов в социальной сети Telegram.

Он подчеркнул, что это рекордный турпоток за постсоветский период.

Глава республики отметил, что за 2014-2020 годы в Крыму открылись 44 новых объекта размещения на почти 3 тыс номеров, в 2021 году открылись шесть новых отелей на 240 номеров, реконструированы 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.

По мнению Аксенова, у Крыма большие перспективы развития как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня.