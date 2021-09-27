Казахстан готов к налаживанию контактов с новым руководством Афганистана

Казахстан готов установить деловые контакты с новыми властями Афганистана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, комментируя вчерашнюю встречу посла республики в Кабуле Алимхана Есенгельдиева и исполняющего обязанности главы МИД во временном афганском правительстве Амира Ханома Мутаки.

"На встрече обсуждались вопросы передачи гуманитарной помощи от Республики Казахстан афганскому народу и вопросы торговли. Не более того. О признании пока речь не идет. Мы готовы наладить деловые контакты с новыми властями. Это важно для решения гуманитарных вопросов, которые сейчас стоят перед этой страной", - цитирует Смадиярова ТАСС.

В начале этого месяца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова наладить конструктивные деловые контакты с новым афганским руководством, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.