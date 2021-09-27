В России подтвердились еще 22 236 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 22 236 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 22 236 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 957 (8,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 387, в Петербурге - 1 527, в Московской области – 1 330. В Крыму - 352 случая, в Ставропольском крае - 350, в Краснодарском крае - 222, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 70, Северной Осетии - 67, в Ингушетии - 61, в Чечне - 65, в Адыгее - 50, в Карачаево-Черкесии - 52.

Суточный прирост составил 0,30%, общее число инфицированных в России достигло 7 443 149 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 13 513 человек, за весь период - 6 618 117 человек.

Умерли за сутки 779 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 204 679 россиян.