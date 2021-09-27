Игорь Коротченко: за 44 дня Отечественной войны Азербайджан создал новую реальность на Южном Кавказе

Результатом Отечественной войны Азербайджана, положившей конец оккупации азербайджанской земли армянскими войсками, стало создание совершенно новой реальности в регионе Южного Кавказа. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, говоря о годовщине начала последних боевых действий Карабахской войны.

"Почти 30 лет переговоров и уговоров страны-агрессора, резолюций Совбеза ООН и деятельности Минской группы ОБСЕ не привели к каким-либо позитивным результатам. Армения считала себя неуязвимой и в последние годы проявляла повышенную агрессивность. Были приняты новые доктринальные документы, которые предусматривали, что в случае активизации военного конфликта Армения провозглашает свое право на дальнейшую оккупацию территории Азербайджана. Был также провозглашен тезис о допущении превентивных ударов армянских оперативно-тактических ракет по критически важным объектам азербайджанской инфраструктуры и по городам", - прежде всего напомнил Игорь Коротченко.

"Армения и ее западные покровители - правительства США и Франции - считали, что "замороженный" статус армяно-азербайджанского конфликта останется таким навсегда. Армения думала, что ей позволено все и она может вести себя абсолютно безнаказанно в расчете на неприступность "линии Оганяна" в оккупационной зоне, создававшейся несколько десятилетий. Одновременно Ереван провоцировал Баку, посылал угрозы в адрес Азербайджана, обещал нанести тяжелые удары по азербайджанской инфраструктуре в случае ответных боевых действий", - добавил эксперт.

Отечественная война Азербайджана показала, насколько власти Армении заблуждались, и победа азербайджанской армии полностью изменила ситуацию в регионе, прояснив истинное положение дел. "Обратите внимание, как быстро была разгромлена армия Армении на земле Азербайджана, особенно с учетом того, что она находилась в обороняющемся положении после трех десятилетий строительства укреплений на захваченной земле. В таких условиях 44-дневная война - это очень короткая война. При этом она привела к колоссальным геополитическим изменениям. Во-первых, регион получил шанс перейти из статуса очага международного конфликта в статус самого эффективно и динамически развивающегося региона, где разблокированы транспортные коммуникации и есть новые возможности по трансграничному сотрудничеству", - сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона".

При этом проигравшая войну Армения пока что не намерена идти на полноценный мир с Азербайджаном. "К сожалению, мы видим, что Армения по-прежнему занимается все той же неконструктивной политикой. Складывается ощущение, что первоначальный шок от военного поражения у армянских элит прошел, и теперь они пытаются вновь делать то же самое, что делали 30 лет до этого. Получается, что, пока Азербайджан живет в XXI веке, Армения все еще остается в 1994 году, когда был введен первоначальный режим прекращения огня - остается там и по образу мышления, и по ситуации в стране: слабая экономика и нищета вынуждающая граждан эмигрировать сотнями тысяч. Это совершенно бесперспективно, так как только экономическое сотрудничество и партнерство даст шанс Армении на лучшее будущее", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Вне зависимости от того, как будет вести себя Армения, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. Для него важно провести делимитацию и демаркацию границы с Арменией, подписать мирный договор, который закрепил бы взаимное признание территориальной целостности двух стран. Я лично скептически отношусь к тому, что Армения ответит позитивно, но будем ждать. Надо отметить успехи Азербайджана и в послевоенное время: за фантастически короткие сроки возрождается жизнь на освобожденных территориях, где возводятся объекты международного уровня, буквально экстра-класса, как аэропорт в Физули и Дорога Победы до Шуши. Возрождается и Шуша, и все остальные земли, что десятилетия были под оккупацией, таким образом подается пример того, что мир и стабильность всегда идут на благо", - указал эксперт.

"Эффективное возрождение оккупированных территорий будет показательным и для Армении: нужно отказаться от идей реванша, заняться собственной экономикой и открытием транспортных коридоров, чтобы построить понятное, прогнозируемое будущее. Армения, хотя она не хочет признавать этого, пристально и ревниво следит за успехами Азербайджана, признает их. В армянских элитах идут споры, что делать, как выстраивать дальше отношения - но все они, и Пашинян, и противники Пашиняна, наблюдают, как Азербайджан создает абсолютно новую реальность на тех территориях, где Армения несла лишь смерть и разрушения. И это тоже будет оказывать позитивное воздействие на армянское общество, так как оно видит пример мирного строительства, которое проводит Азербайджан на своей земле, воссоздает города и села, поскольку выбрал мир, а не войну", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".