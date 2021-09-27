В Азербайджане выявлен высокий рост антител комбинации "Спутника лайт" и AstraZeneca

Предварительные исследования комбинации противоковидных препаратов "Спутник лайт" и AstraZeneca в Азербайджане показали, что у испытуемых выработалось высокое количество антител, сообщат пресс-служба РФПИ.

"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - говорится в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, которые получили оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась AstraZeneca, второго - "Спутник Лайт". Интервал составил 29 дней.

Напомним, что исследования в Азербайджане стартовали в феврале 2021 года. Всего в исследовании принимают участие 100 добровольцев.