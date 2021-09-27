Посол США почтил память шехидов в Азербайджане

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер почтил 27 сентября память шехидов Второй Карабахской войны.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых в карабахском конфликте", - сообщается в Twitter дипмиссии.

Напомним, 27 сентября 2020 года ВС Армении предприняли массированный артиллерийский обстрел прифронтовых и приграничных населенных пунктов Азербайджана, Баку принял решение начать контрнаступательную операцию для обеспечения безопасности населения. В результате 44-дневных боевых действий Азербайджан освободил Физулинский, Джебраильский. Зангиланский и Губадлинский районы, а также значительные территории в Ходжавендском, Ходжалинском и Шушинском районе, включая город Шуша. В ночь с 9 на 10 ноября было подписано трехстороннее Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о завершении Карабахской войны, после чего принужденный к миру Ереван вывел войска из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов, на землях вокруг Ханкенди была размещена российская миротворческая миссия.