Николоз Басилашвили сразится с Лоренцо Сонего в Сан-Диего

Сильнейшему теннисисту Грузии Николозу Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) предстоит встреча с итальянцем Лоренцо Сонего (24) в первом круге турнира из серии АТР-250 в Сан-Диего.

Матч пройдет сегодня, 27 сентября. Встреча начнется в 22:00 по тбилисскому времени.

Напомним, что на счету соперников две встречи в Риме и Токио. В Риме победу одержал Сонего (6:3, 6:1), а на Олимпиаде в Токио сильнее оказался Басилашвили – 6:4, 3:6, 6:4, отмечает Sputnik Грузия.