В Старополтавском районе Волгоградской области построят новый водозабор

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил проект строительства нового объекта водоснабжения в Старополтавском районе – он обеспечит водой несколько тысяч человек, - сообщает пресс-служба областной администрации.

"Старополтавский район - один из находящихся в сложной природно-климатической зоне. И один из серьезных вопросов, которые необходимо решать, - обеспечение водой. Мы уже приняли решение о строительстве нового объекта водоснабжения в Старой Полтавке", - цитирует Бочарова "Интерфакс".

В условиях низкого уровня воды в реке будет создан резервный источник, проложены 13-километровые сети, а также построена станция водоподготовки, что позволит обеспечить жителей качественной водой на десятилетия вперед, - уточнил Бочарова.

Напомним, Старополтавский район - один из самых засушливых в Волгоградской области. В нем насчитывается 22,13 тыс жителей.