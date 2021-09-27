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Грузовой самолет вынужденно сел в аэропорту Алматы

Грузовой самолет вынужденно сел в аэропорту Алматы

Экипаж грузового Boeing 747 турецкой авиакомпании Air ACT, летевший в Нур-Султан, совершил посадку на запасном аэропорту в Алматы, сообщили в пресс-службе алматинского аэропорта.

Уточняется, что грузовой самолет Boeing 747 направлялся из Гонконга в столицу Казахстана, когда по технической причине командир воздушного судна принял решение приземлиться на запасном аэродроме.

Посадка была совершена в штатном режиме в 21.12 местного времени, передает Sputnik Казахстан, не уточняя, какая именно техническая причина стала причиной посадки.

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Вестник Кавказа

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