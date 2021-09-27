Более 45% россиян готовы переехать в новые города Сибири

В новые города Сибири не против переехать более 45% россиян, показало в исследование банка "Открытие", пишет РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новые города.

Жизнь в Сибири привлекает граждан гарантированной работой и высокой зарплатой.

"Безусловную готовность" переехать в новый сибирский город выразили 7% россиян, среди сибиряков таких больше - 16% сибиряков. Переезд при определенных условиях готовы рассмотреть еще 41% граждан. Меньше всего интереса в новых городах Сибири обнаружили жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, там 60% респондентов заявили, что не хотят жить в новых городах.

Переезд в Сибирь интересен россиянам в случае гарантированной зарплаты в два-три раза выше, чем сейчас (29%), благодаря подъемным свыше одного миллиона рублей (12%), комфортным условиям жизни и развитой городской инфраструктуре (11%).

Главный демотивирующий фактор - плохой климат (44%), также Сибирь пугает россиян слишком далеким географическим положением (31%) и просто нежеланием уезжать с людей нынешнего места жительства (28%).