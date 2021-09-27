На поврежденных селями дорогах Дагестана налажено движение по временной схеме

Как информирует пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану, в горах, где дожди и сели повредили несколько участков дорог, разрешен проезд для легковых автомобилей. Уточняется, что движение организовано по временной схеме.

В ведомстве отметили, что без автомобильного сообщения остается одно село с населением более 12 тысяч человек. "На текущий момент без автомобильного сообщения остается одно муниципальное образование с населением 12 700 человек. Проезд для легковых автомобилей в Тляратинский район и на Бежтинский участок открыт по временной схеме", - приводит слова собеседника ТАСС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются работы по открытию участков на республиканской автотрассе Агвали-Шаури-Кидеро в Цумадинском районе.