На западе Казахстана вспыхнул топливный кризис

Жители Западно-Казахстанской области заявили, что уже несколько дней в регионе отмечается дефицит дизельного топлива.

Отмечается, что водители уже несколько дней жалуются на отсутствие топлива, а также сообщают, что купить ДТ за наличный расчет практически невозможно. Большая часть автозаправок отпускает топливо по картам или по талонам.

"Каждую осень создается такой ажиотаж с дефицитом солярки. Потом постепенно повышается цена на нее. А куда деваться? Вот в пятницу приехал с рейса в Уральск, объехал все заправки, везде по талонам, за наличку нашел только на "Москвичах". Но там уже другая цена", - приводит слова дальнобойщика Армана Сундетова "Спутник-Казахстан.

Водитель подчеркнул, что дефицит приводит к росту цен на топливо, что влияет на стоимость грузоперевозок, и приводит к подорожанию продуктов и товаров.

Дальнобойщик Мухтар рассказал, что он объездил несколько АЗС и в каждой по чуть-чуть заливал топливо.

"Я везу сыр в Нур-Султан с Украины, хожу как "бедолага". У нас большое предприятие, а я буду ездить по всем заправкам и умолять, чтоб мне продали солярку. Разве это правильно? Пусть тогда нас отправят на каникулы, пока весь этот ужас не закончится, и мы не будем работать. На руках у нас топливные карты, за которые наше руководство оплатило. Такая ситуация у нас возникает часто", - сказал он.

Напомним, что летом в Казахстане выявлен ценовой сговор среди автозаправочных станций, направленный на подорожание топлива.