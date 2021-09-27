Иномарка сбила "невидимого" пешехода на Ставрополье

Водитель иномарки около полуночи 26 сентября на Михайловском шоссе сбил пешехода, находившегося на дороге вне зоны видимости автомобилиста.

В настоящее время личность пешехода устанавливается. Он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что за рулем находился житель Шпаковского округа. В момент аварии водитель был трезв. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.