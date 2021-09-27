Путин поздравил президента Туркменистана с юбилеем независимости республики

Президент России Владимир Путин направил поздравление своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову поздравление в связи с тридцатилетием независимости республики.

Глава российского государства выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего комплекса двусторонних связей стран, сообщает пресс-служба Кремля. "Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", – выразил уверенность российский лидер, подчеркнув, чтоотношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.

В заключение Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана.