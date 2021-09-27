Новое месторождение обеспечит Турцию газом на 30%

К 2027 году Турция сможет обеспечивать до трети своих потребностей в газе благодаря недавно открытому месторождению в Черном море. Об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью агентству Bloomberg.

По словам Донмеза, Турция сможет начать разработку этого месторождения в 2023 году с добычи 3,5 млрд кубометров газа, в последующие четыре года добыча будет регулярно наращиваться до 15 млрд куб м. Таким образом, максимальная добыча на месторождении будет достигнута к 2027 году.

Компания Turkiye Petrolleri намерена пробурить 40 скважин на месторождении "Сакарья" на шельфе Черного моря, пишет Bloomberg.

Запасы нового месторождения оцениваются в 540 млрд куб м. Привлекать к разработке иностранные компании не планируется.