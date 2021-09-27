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Листопад забил ливневки в Краснодаре

Листопад забил ливневки в Краснодаре

В Краснодаре начинается пора листопада, поэтому горадминистрация дала старт кампании по очистке ливневок от мусора и листвы, сообщили на планерном совещании в администрации города.

"Идет время обильного листопада, и своевременная уборка листвы — на это прошу обратить особое внимание, взять на особый контроль", - сказал градоначальник краевой столицы Евгений Наумов, отметив, что листопад может привести к засорам ливнеприемников, локальным подтоплениям.

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