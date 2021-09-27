В Башкирии задержали неонацистов

ФСБ объявила о задержании пятерых участников неонацистской группировки из Уфы, готовивших теракт на территории Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказано в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у боевиков изъяли готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывчаток, а также портреты руководителей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и прочая националистическая атрибутика.

"СК РФ в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту"), 205.3 УК России ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), 223.1 УК России ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время задержанных представителей нацистской группировки заключили под стражу.