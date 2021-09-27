СМИ: Гузеева госпитализирована в Коммунарку

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева попала в московскую больницу № 40 в Коммунарке, пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на источник.

По данным издания, у 62-летней Гузеевой не выявлен коронавирус, ей провели компьютерную томографию, а также сделали тест на COVID-19. Однако врачам пришлось оказать телеведущей помощь и дать успокоительное - у нее "сильный стресс".

На данный момент неизвестно, какой диагноз поставили Гузеевой.