В Узбекистане стартовали встречи кандидатов в президенты с избирателями в регионах

В рамках избирательной кампании в Узбекистане состоялись несколько встреч кандидатов в президенты с избирателями в нескольких областях республики, передает "Дуне".

В избирателями в Самаркандской области провел встречу действующий глава республики Шавкат Мирзиеев (УзЛиДеП), лидер Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова общалась с гражданами в Кашкадарьинской области, Ташкентскую область посетил в рамках кампании руководитель демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров, а глава Экологической партии Нарзулло Обламурадов беседовал с избирателями в Самаркандской области.

В понедельник состоятся следующие встречи с населением: кандидата в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Максуды Варисовой в Самаркандской области, от Демократической партии "Миллий тикланиш" Алишера Кадирова в Сурхандарьинской области и от Экологической партии Нарзулло Обламурадова в Кашкадарьинской области.

Кандидаты знакомят избирателей со своими предвыборными программами, отвечают на вопросы граждан, призывают их активно участвовать в выборах.

Выборы президента в Узбекистане намечены на 24 октября.