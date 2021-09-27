Ильхам Алиев откроет памятник шехидам Отечественной войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в заложении фундамента музея и мемориального комплекса, посвященного памяти участников Отечественной войны.

"Сегодня будет заложен фундамент мемориального комплекса Отечественной войны и музея "Победы" в соответствии с распоряжением, которое я подписал в декабре прошлого года. В одном из красивых уголков Баку будет воздвигнут великолепный памятник в честь героев Второй Карабахской войны", - сказал Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

Глава государства добавил, что в понедельник по всей стране в 12:00 по местному времени будет объявлена минута молчания.