Володин: вмешательство извне в выборы РФ будет носить постоянный характер

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил о том, что попытки вмешательства в российские выборы со стороны зарубежных сил будут носить постоянный характер, это сопутствующий фактор, направленный против развития страны.

"Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся, это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что еще до начала голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва "доклады [о непризнании выборов] уже были напечатаны". "Мы с вами видели двойные стандарты, когда нас осуждали за подходы, которые были выверены и необходимы - те же три дня голосования. А в Соединенных Штатах Америки - 45 дней, причем голосование по почте, где нет никакого контроля", - обратил внимание он, добавив, что "нам со своей стороны надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств", передает ТАСС.